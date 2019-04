G7-Außenminister raten USA und Nordkorea dringend zu Fortsetzung von Dialog

Photo : YONHAP News

Die Außenminister der G7-Staaten haben den USA und Nordkorea dringend zur Fortsetzung ihrer Verhandlungen über die Denuklearisierung in Nordkorea geraten.Nach Angaben der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo News hätten die Minister die Empfehlung am Samstag zum Abschluss ihres zweitägigen Treffens im französischen Dinard in ein Kommuniqué aufgenommen.Nordkorea riefen die Außenminister auf, keine Provokation zu unternehmen und die Nuklearverhandlungen mit den USA fortzusetzen. Gleichzeitig äußerten sie Bedauern, dass der Norden keine konkreten und nachweislichen Maßnahmen zur Abschaffung seiner Nuklearwaffen unternahm.Die Minister bekräftigten außerdem ihr Versprechen, die Sanktionen der Vereinten Nationen gegen Nordkorea gewissenhaft umzusetzen. China und Russland wurden aufgefordert, die Sanktionen gründlich umzusetzen.