Wirtschaft Anteil von Hyundai und Kia am US-Markt für SUV erreicht Siebenjahreshoch

Der Anteil von Hyundai und Kia am US-Markt für SUV hat ein Siebenjahreshoch erreicht.



Nach Angaben aus Industriekreisen am Sonntag verkauften die beiden koreanischen Hersteller im ersten Quartal 155.000 Einheiten in den USA. Damit kamen sie auf einen Marktanteil von acht Prozent.



2011 hatte der gemeinsame Marktanteil über zehn Prozent und seitdem bei rund sieben Prozent gelegen.



SUV oder Sports Utility Vehicle machten an den Verkäufen von Hyundai und Kia im Auftaktquartal einen Rekordanteil von 53,8 Prozent aus.