Wendepunkt für Situation auf koreanischer Halbinsel diese Woche erwartet

In dieser Woche sind wichtige politische Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Situation auf der koreanischen Halbinsel geplant.Am Donnerstag tagt die neu gewählte Oberste Volksversammlung Nordkoreas zum ersten Mal.Die Sitzung stellt den Start der zweiten Phase des Regimes von Kim Jong-un dar. Etwa 680 Abgeordnete werden über Haushaltspläne und Personalfragen entscheiden.Es gilt als denkbar, dass Nordkorea vor oder nach der Parlamentstagung seine Pläne nach dem Gipfel mit den USA in Hanoi gegenüber der internationalen Gemeinschaft bekannt machen wird.Kurz nach der Parlamentssitzung in Nordkorea findet in den USA ein Gipfel zwischen Südkorea und den USA statt. Präsident Moon Jae-in und Präsident Donald Trump kommen am Donnerstag (Ortszeit) zusammen.Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob die USA so wie beim Hanoier Gipfel weiter auf einer Paketlösung für die Denuklearisierung Nordkorea beharren oder sich wieder flexibel zeigen werden. Es kommt darauf an, ob Moon seine Vorstellung für einen „ausreichend guten Deal“ zwischen Pjöngjang und Washington erläutern und die USA davon überzeugen könnte.Beobachter meinen, dass auch geheime Kanäle wie die Entsendung eines Sondergesandten nach Nordkorea um die Zeit des Südkorea-USA-Gipfels genutzt würden, um nach einer Annäherung an Nordkorea zu suchen.