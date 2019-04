Vorsitzender der Hanjin Group tot

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende der Hanjin Group, Cho Yang-ho, ist am Montag koreanischer Zeit in Los Angeles verstorben.Er sei an einer chronischen Krankheit gestorben, teilte die Fluggesellschaft Korean Air mit. Cho wurde 70 Jahre alt.Cho wurde 1949 als ältester Sohn des Gründers von Korean Air, Cho Choong-hoon, geboren. Er war seit 1974 bei der Fluggesellschaft tätig und Vorsitzender der Hanjin Group und von Korean Air.Bei der Aktionärsversammlung von Korean Air am 27. März wurde die Verlängerung seiner Amtszeit als geschäftsführender Direktor abgelehnt. Damit wurde er aus dem Vorstand ausgeschlossen.Die Firma will Details über den Transport des Leichnams nach Südkorea und die Beisetzungsfeierlichkeiten bekanntgeben, sobald Entscheidungen hierfür getroffen worden sind.