Blackpinks Musikvideo innerhalb kürzester Zeit auf YouTube 100 Millionen Mal angeklickt

Photo : YONHAP News

Das Musikvideo zu einem neuen Lied der Girlgroup Blackpink ist im bisher kürzesten Zeitraum auf YouTube 100 Millionen Mal aufgerufen worden.Laut ihrer Agentur übertraf das Video zu „Kill This Love“ gegen 14 Uhr am Sonntag die 100-Millionen-Marke, etwa 62 Stunden nach dessen Veröffentlichung um 0 Uhr am Freitag.Damit erreichte das Musikvideo unter den bisher auf YouTube veröffentlichten Videos am schnellsten diese Marke.„Kill This Love“ rückte in den iTunes Musikcharts in 37 Regionen, darunter den USA und Mexiko, auf Platz eins vor. Es gelang Blackpink als erster koreanischer Girlgroup, iTunes Charts in den USA anzuführen.