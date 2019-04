Innerkoreanisches Flüchtlingsgruppe wirft anti-nordkoreanische Flugblätter in nordkoreanische Botschaft in Spanien

Eine Gruppe nordkoreanischer Flüchtlinge hat anti-nordkoreanische Flugblätter über die Mauer der nordkoreanischen Botschaft in Spanien geworfen.



Das teilte die in Südkorea ansässige Organisation Kämpfer für ein freies Nordkorea (FFNK) mit.



Vier Personen, darunter dessen Generalsekretär, hätten am Samstag (Ortszeit) versucht, dem kommissarischen Botschafter Flugblätter zu übergeben. Da die Botschaft die Annahme verweigert habe, hätten sie etwa 1.000 Flugblätter über dem Botschaftsgelände verstreut. Auf den Flugblättern werde das Mordattentat auf Kim Jong-nam, Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, kritisiert, hieß es.



Die Organisation kündigte zudem an, um den 15. April, den Geburtstag des verstorbenen nordkoreanischen Staatsgründers Kim Il-sung, etwa 500.000 Flugblätter mit demselben Inhalt an nordkoreanische Botschaften im Ausland zu verteilen.



Die nordkoreanische Botschaft in Madrid war im Februar von einer Gruppe von zehn Menschen überfallen worden. Später bekannte sich die anti-nordkoreanische Gruppe namens Free Joseon zu der Tat.