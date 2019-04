Präsident Moon ernennt trotz Widerstands der Opposition zwei Minister

Photo : KBS

Präsident Moon Jae-in hat am Montag trotz des Widerstands der Opposition die Ernennung der Ministerin für kleine und mittlere Unternehmen und des Vereinigungsministers gebilligt.Am Nachmittag werden beiden Ministern Park Young-sun und Kim Yeon-chul sowie drei zuvor ernannten Ministern die Ernennungsurkunden feierlich überreicht.Damit stieg die Zahl der Beamten im Ministerrang oder höher, die Moon ohne Zustimmung des Parlaments ernannte, auf zehn.Die Freiheitspartei Koreas (LKP) erhob bei einer Sitzung am Vormittag starken Protest gegen Moons Entscheidung. Parteichef Hwang Kyo-ahn sagte, ein Widerstand gemeinsam mit Bürgern wäre unvermeidbar, sollte die Ernennung beider Kandidaten nicht widerrufen werden.Der Chef der Bareumirae-Partei, Sohn Hak-kyu, warf Moon vor, die Nationalversammlung zu ignorieren.Dagegen betonte der Fraktionschef der Regierungspartei, Hong Young-pyo, dass die LKP den Präsidenten nicht länger an der Anwendung legitimer Personalbefugnisse hindern sollte.Am Montag beginnt eine neue Sitzungsperiode der Nationalversammlung. Nun besteht die Gefahr, dass der Parlamentsbetrieb auch in der neuen Sitzungsperiode wegen Konfrontationen zwischen Regierungs- und Oppositionslager Schwierigkeiten ausgesetzt sein wird.