Gericht will Anklage gegen Ex-Chef von Korean Air abweisen

Photo : YONHAP News

Nach dem Tod des Vorsitzenden der Hanjin Group, Cho Yang-ho, werden ein laufendes Gerichtsverfahren und staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen ihn offenbar eingestellt werden.Das Bezirksgericht Seoul Süd teilte am Montag mit, die Anklage gegen Cho wegen des Vorwurfs der Unterschlagung und Untreue in Höhe von 27 Milliarden Won (23,6 Millionen Dollar) abweisen zu wollen.Am Montagnachmittag ist die dritte vorbereitende Gerichtsanhörung geplant. Das Richtergremium will dabei die Anklage gegen Cho abweisen. Die Verhandlungen gegen seine Mittäter werden fortgesetzt.Cho wurde unter anderem wegen des Vorwurfs, eine unfaire Provision in Höhe von 19,6 Milliarden Won (17 Millionen Dollar) von Zulieferern für Korean Air erhalten zu haben, im vergangenen Oktober vor Gericht gestellt.Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit gegen Cho wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung. Sie wird offenbar entscheiden, dass wegen Chos Todes das Anklagerecht entfalle.