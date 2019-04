Korea-Woche in Schanghai anlässlich des 100. Gründungsjubiläums der Provisorischen Regierung

Photo : YONHAP News

In Schanghai werden anlässlich des 100. Gründungsjubiläums der Provisorischen Regierung der Republik Korea verschiedene Veranstaltungen durchgeführt.In der chinesischen Stadt wurde am 11. April 1919 die Provisorische Regierung Koreas gegründet.Das südkoreanische Generalkonsulat in Schanghai verkündete am Montag in der Gedenkhalle für die Provisorische Regierung eine Korea-Woche anlässlich des 100. Gründungsjubiläums.Die Korea-Woche soll dazu dienen, über den historischen Sinn des 100. Jubiläums nachzusinnen und das Engagement für Frieden in Nordostasien zu bekräftigen. Die Kampagne findet bis Freitag statt.Die südkoreanische Regierung wird am Donnerstag in einem Hotel in Schanghai eine große Gedenkveranstaltung durchführen, an der 600 Personen wie Nachfahren von Unabhängigkeitsaktivisten teilnehmen werden. Han Wan-sang, Vorsitzender der präsidialen Kommission für das 100. Jubiläum der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März und der Provisorischen Regierung, sowie die Fraktionschefs von fünf Parteien werden daran ebenfalls teilnehmen.