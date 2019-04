Regierung will bis 2026 600.000 Stellen auf dem 5G-Gebiet schaffen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will bis 2026 600.000 mit dem 5G-Mobilfunk zusammenhängende Arbeitsplätze schaffen.Das sieht eine sogenannte 5G Plus-Strategie für ein innovatives Wachstum vor, die zehn Ministerien und Behörden einschließlich des Wissenschaftsministeriums am Montag bei einer Zeremonie anlässlich der weltweit ersten Kommerzialisierung des 5G-Mobilfunks veröffentlichten.Die Regierung wird demnach in Kooperation mit dem Zivilsektor mindestens 30 Billionen Won (26 Milliarden Dollar) investieren, um landesweit 5G-Netze frühzeitig bis 2022 aufzubauen.Zehn mit 5G zusammenhängende wichtige Industrien und fünf wichtige Dienstleistungen werden bestimmt und intensiv gefördert. Zu solchen Industrien zählen smarte Überwachungskameras, tragbare Geräte und virtuelle sowie erweiterte Realität.