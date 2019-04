Börse in Seoul kann zulegen

Photo : KBS News

Südkoreas Börse hat am Montag zulegen können.Der Leitindex Kospi gewann 0,04 Prozent auf 2.210,6 Zähler. Grund war die Hoffnung auf Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China.Die Stimmung sei durch nachlassende Bedenken über den Stillstand in den Gesprächen zwischen Washington und Peking verbessert worden, sagte Yoon Jung-seon von KB Investment & Securities. Die Aufmerksamkeit richte sich nun auf Südkoreas Vorschlag für einen ausreichend guten Deal im Atomstreit mit Nordkorea, der für Fortschritte in den Atomverhandlungen zwischen Pjöngjang und Washington sorgen soll.Der technologielastige Kosdaq gewann 0,03 Prozent auf 751,92 Punkte.Die südkoreanische Währung Won büßte gegenüber dem Dollar an Wert ein. Ein Dollar wurde bei Handelsende zu 1.144,7 Won gehandelt.