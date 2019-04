Nordkorea richtet Verbindungsstelle mit Grünem Klimafonds ein

Photo : KBS News

Nordkorea hat Anfang März eine offizielle Verbindungsstelle mit dem Grünen Klimafonds (GCF) eingerichtet.Jüngst sei eine Person ernannt worden, die die Rolle einer Verbindungsstelle Nordkoreas mit dem GCF spielen werde, sagte GCF-Generalsekretär Yannik Glemarec am Montag bei der Veranstaltung Korea Global Adaptation Week der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) in Incheon.Nordkorea habe als Entwicklungsland, das die Klimarahmenkonvention unterzeichnet hatte, das Übereinkommen von Paris unterzeichnet. Daher könne das Land Unterstützung vom GCF erhalten, jedoch habe der Fonds bisher keine Anfrage von Nordkorea erhalten, hieß es.Laut dem GCF hatte Nordkorea am 7. März über seine Botschaft in Italien eine Person empfohlen, die als Kontaktstelle fungieren soll. Der Fonds habe dies gebilligt.Der Grüne Klimafonds ist eine internationale Organisation, die Projekte in Entwicklungsländern gegen den Klimawandel unterstützt. Im Jahr 2013 wurde sein Sekretariat im Viertel Songdo im südkoreanischen Incheon eröffnet.