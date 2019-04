Internationales Nordkorea und China eröffnen neue Grenzbrücke

Nordkorea und China haben eine neue Grenzbrücke über den Grenzfluss Yalu eröffnet.



Die zweispurige Brücke verbindet Jian in der chinesischen Provinz Jilin und Manpo in der nordkoreanischen Provinz Ryanggang miteinander.



Am Montag wurde im Einlaufhafen von Jian in Anwesenheit von Vertretern der dortigen Stadtverwaltung und des Parteikomitees in Manpo die Brücke feierlich dem Verkehr übergeben.



Die Brücke war im Jahr 2016 fertiggestellt worden. Die Eröffnung wurde jedoch infolge der angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern verschoben. Nachdem China im vergangenen Dezember den Hafen von Jian zu einem nationalen Einlaufhafen bestimmt hatte, kamen die Diskussionen über die Eröffnung der Brücke wieder in Schwung.



Der Einlaufhafen von Jian erstreckt sich über eine Fläche von 100.000 Quadratmetern und verfügt nun über ein Zoll- sowie ein Ein- und Ausreisebüro. Er wurde somit der größte Einlaufhafen im Grenzgebiet zu Nordkorea.