Regierung und Regierungspartei wollen ab 2021 kostenlosen Oberschulbesuch ermöglichen

Photo : YONHAP News

Regierung und regierende Minjoo-Partei Koreas wollen ab 2021 den kostenlosen Besuch der Oberschule ermöglichen.Die Einigung wurde am Dienstag bei einer Sitzung in der Nationalversammlung erzielt.Präsidialamt, Regierung und Regierungspartei einigten sich darauf, die Schulgebühren für den oberen Jahrgang ab dem im Herbst dieses Jahres beginnenden Semesters zu streichen. Im kommenden Jahr sollen auch der untere Jahrgang und ab 2021 alle Oberschüler für den Besuch der Oberschule nicht mehr zahlen müssen.Die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten werden die Zentralregierung und die Bildungsämter gemeinsam tragen.Der Fraktionschef der Minjoo-Partei begründete die Entscheidung damit, dass das Recht auf Bildung in der Verfassung festgeschrieben sei und dass ein kostenloser Besuch der Oberschule das verfügbare Einkommen der unteren Einkommensschichten um 130.000 Won oder 114 Dollar monatlich erhöhe.