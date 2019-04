TV-Persönlichkeit Robert Holley wegen Verdachts des Drogenmissbrauchs in Untersuchungshaft

Photo : YONHAP News

Die TV-Persönlichkeit Robert Holley ist am Dienstag wegen des Verdachts des Drogenmissbrauchs in Untersuchungshaft genommen worden.Der gebürtige US-Amerikaner, der heute die südkoreanische Staatsbürgerschaft besitzt und den koreanischen Namen Ha Il trägt, war am Montagnachmittag um 16 Uhr auf einem Parkplatz im Westen von Seoul festgenommen worden.Er wurde von der Polizeibehörde Gyeonggi-Süd an die Polizei Suwon Nambu übergeben und dort in Untersuchungshaft genommen.Vor dem Transport nach Suwon sagte Holley Reportern, dass es ihm leid tue und sein Herz schwer geworden sei.Holley, der seit 1997 koreanischer Staatsbürger ist, soll Methamphetamine im Internet gekauft und zu Hause aufbewahrt und konsumiert haben. Er soll die Vorwürfe zum Teil eingestanden haben.