Präsident Moon besucht ab nächster Woche zentralasiatische Länder

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in besucht ab nächster Woche zentralasiatische Länder.Moon wird am Dienstag der kommenden Woche zu einer achttägigen Reise aufbrechen. Vom 16. bis 23. April wird er Staatsbesuche in Turkmenistan, Usbekistan und Kasachstan absolvieren.Die offizielle Bekanntmachung durch das südkoreanische Präsidialamt erfolgte am Montag. Die drei Länder seien wichtige Partner für Südkoreas neue Initiative für die Nord-Politik.In Turkmenistan wird Moon zu einem Spitzengespräch mit Präsident Gurbanguly Berdimuhamedow zusammenkommen. Mit ihm will er über praktische Maßnahmen für die Kooperation und gemeinsamen Wohlstand sprechen.Am Donnerstag der kommenden Woche wird das Staatsoberhaupt nach Usbekistan weiterreisen. Dort will er mit seinem Amtskollegen Shavkat Mirziyoyev über die Hochstufung der strategischen Partnerschaft sprechen.Zum Abschluss der Zentralasienreise wird Moon in Kasachstan den neuen Präsidenten Kassym-Jomart Tokayev treffen. Beide wollen über Wege zur Förderung des Vertrauens und eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit nach dem Start der neuen kasachischen Regierung sprechen.