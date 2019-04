Ko Jin-young neue Weltranglistenerste im Damengolf

Photo : YONHAP News

Die koreanische Golferin Ko Jin-young ist auf Platz eins in der Weltrangliste im Damengolf vorgerückt.Ko kam in der am Dienstag veröffentlichten Weltrangliste auf 7,2 Punkte und verdrängte Landsmännin Park Sung-hyun vom Platz eins. Park erreichte 6,84 Punkte.Ko wurde damit die fünfte Golferin aus Südkorea, die die Spitzenposition in der 2006 eingeführten Weltrangliste erreichte. Sie siegte beim LPGA-Turnier ANA Inspiration am Sonntag (Ortszeit) in Kalifornien, es war ihr erster Sieg bei einem Major-Turnier. Damit konnte sie von Platz fünf an die Spitze vorstoßen.Shin Ji-yai war 2010 als erste Koreanerin Weltranglistenerste geworden. Danach gelang dies Park In-bee, Ryu So-yeon und Park Sung-hyun.In der neuen Weltrangliste landete Park In-bee auf Platz sieben und Ryu So-yeon auf Platz neun.