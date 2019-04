Politik Außenminister Südkoreas und Indonesiens treffen sich

Südkorea und Indonesien haben am Montag die dritte Sitzung ihres gemeinsamen Außenministerauschusses abgehalten.



Die Sitzung zwischen Außenministerin Kang Kyung-wha und ihrem indonesischen Amtskollegen Retno Marsudi in Jakarta kam gemäß einer Vereinbarung zwischen Präsident Moon Jae-in und dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo bei dessen Staatsbesuch in Südkorea im vergangenen September zustande. Der gemeinsame Außenministerausschuss tagte damit erstmals seit der letzten Sitzung im Dezember 2015.



Kang und Retno beurteilten, dass beide Staaten derzeit die besten Beziehungen unterhalten. Beide Länder hätten durch die gegenseitigen Staatsbesuche der Staatschefs ihre Kooperation entsprechend der speziellen strategischen Partnerschaft gefestigt und vertieften durch den regen Austausch von ranghohen Personen die Kommunikation und Kooperation.



Kang sagte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen, dass sie und Retno über die jüngsten Entwicklungen und Situation der Fragen der koreanischen Halbinsel Meinungen ausgetauscht hätten. Sie habe Indonesien gebeten, die Denuklearisierung der Halbinsel und den Aufbau eines dauerhaften Friedensregimes weiter zu unterstützen.



Retno teilte mit, Indonesien begrüße die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und werde diese auch künftig weiter unterstützen. Er versprach außerdem die aktive Beteiligung und Unterstützung für den Erfolg eines im November geplanten Sondergipfels zwischen Südkorea und dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN.