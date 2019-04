Arbeitsüberlastung verursacht jährlich frühen Tod bei 1.600 Menschen

Photo : YONHAP News

Laut einer Studie verursacht die Arbeitsüberlastung in Südkorea bei 1.600 Menschen im Jahr einen frühen Tod.Das Koreanische Institut für Gesundheit und Soziales definierte die Wochenarbeitszeit von mindestens 60 Stunden als Arbeitsüberlastung und analysierte die finanzielle Belastung wegen Krankheiten als Folge der Arbeitsüberlastung.Demnach arbeiteten 14 Prozent der Männer und 5,1 Prozent der Frauen länger als 60 Stunden in der Woche. Schichtarbeit verrichteten 14,4 Prozent der Männer und 11,6 Prozent der Frauen.Die Prävalenz bei kardio- und zerebrovaskulären Erkrankungen stieg wegen der Arbeitsüberlastung um 59 Prozent bei Männern und 37 Prozent bei Frauen.Jährlich 1.644 Menschen sterben wegen übermäßiger Arbeit frühzeitig. Angenommen, dass sie bis zum 72. Lebensjahr weiterleben würden, beträgt der Verlust 750 Milliarden Won (656 Millionen Dollar).Die gesellschaftlichen Kosten wegen der Arbeitsüberlastung betragen 5,5 bis 7,7 Billionen Won (4,8 bis 6,7 Milliarden Dollar).Die Jahresarbeitszeit in Südkorea betrug im Jahr 2017 2.024 Stunden. Das sind 265 Stunden mehr als der OECD-Durchschnitt von 1.759 Stunden.