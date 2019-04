Moon bricht morgen zu Treffen mit Trump in die USA auf

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in bricht am Mittwoch für ein Spitzentreffen mit US-Präsident Donald Trump nach Washington auf.Das Treffen soll dazu dienen, die nach dem ergebnislosen Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi abgeschwächte Dynamik für die Verhandlungen über die Denuklearisierung wieder zu beleben. Moon und Trump kommen am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus zusammen.Es wird erwartet, dass Moon sich dafür einsetzen wird, einen Anlass für die Wiederaufnahme der festgefahrenen Verhandlungen zwischen Washington und Pjöngjang zu schaffen. Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob Moon und Trump eine Annäherung zwischen den Positionen der USA und Nordkoreas in Bezug auf die Denuklearisierung gelingen wird.Moon und seine Ehefrau Kim Jung-sook werden am Mittwochnachmittag (Ortszeit) auf der Luftwaffenbasis Andrews nahe Washington eintreffen und im Gästehaus des Weißen Hauses unterkommen.Am Donnerstagvormittag wird sich Moon dort der Reihe nach mit US-Außenminister Mike Pompeo, dem Nationalen Sicherheitsberater John Bolton und Vizepräsident Mike Pence treffen.Am Mittag werden Moon und Trump zu einem Einzelgespräch zusammenkommen. Anschließend ist ein Treffen und Arbeitslunch in einem erweiterten Kreis mit ihren Beratern und Kabinettsmitgliedern geplant.Moon wird am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) den Heimflug antreten und am späten Freitagabend koreanischer Zeit in Südkorea zurückerwartet.