Südkorea bittet USA um Verlängerung von Ausnahmeregelung für Ölimporte aus Iran

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die USA um eine Verlängerung der Ausnahmeregelung für Ölimporte aus Iran gebeten.Wie aus Regierungskreisen in Seoul verlautete, habe eine Delegation unter Leitung des stellvertretenden Außenministers für wirtschaftliche Angelegenheiten Yoon Kang-hyun am Montag in Washington diese Bitte wiederholt. Die USA seien wegen der Wichtigkeit iranischen Öls für Südkoreas Industrie um größtmögliche Flexibilität gebeten worden.Die US-Seite habe ihre grundlegende Position bekräftigt, nach der weiter Druck und Sanktionen gegen Teheran angewendet würden. Südkoreas Haltung und einzigartige Situation werde aber in Überlegungen miteinbezogen.Die US-Abordnung wurde vom stellvertretenden Energieminister Francis Fannon und dem Sondergesandten für Iran im Außenministerium Brian Hook angeführt.Im vergangenen November hatte die US-Regierung Iran erneut mit Sanktionen belegt, gleichzeitig aber acht Ländern erlaubt, weiterhin Öl aus Iran zu beziehen. Jedoch wurde den Ländern, darunter Südkorea, aufgetragen, die Importmenge drastisch zu kürzen.