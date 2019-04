Präsident Moon bricht heute für Gipfel nach Washington auf

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in bricht am Mittwochnachmittag für ein Spitzentreffen mit US-Präsident Donald Trump nach Washington auf.Beide werden etwa 40 Tage nach dem ergebnislosen Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi zusammenkommen.Moon wird sich am Donnerstagvormittag (Ortszeit) mit US-Außenminister Mike Pompeo, dem Nationalen Sicherheitsberater John Bolton und Vizepräsident Mike Pence treffen. Anschließend ist der siebte Gipfel zwischen Moon und Trump seit Moons Amtsantritt vorgesehen. Das Treffen wird etwa zwei Stunden dauern.Das Präsidialamt in Seoul betonte, dass Südkorea und die USA bezüglich des Endziels der Denuklearisierung dieselbe Meinung hätten. Der Rahmen der Sanktionen gegen Nordkorea müsse aufrechterhalten werden.Zugleich hieß es, dass Moon und Trump über Südkoreas Vermittlungsvorschlag diskutieren würden. Seoul will anscheinend Washington von seinem Vorschlag für eine umfassende Einigung und schrittweise Gegenleistungen abhängig von Nordkoreas konkreten Schritten überzeugen. Es gilt als möglich, dass die Wiederaufnahme von Touren zum Berg Geumgang und des Betriebs des Industrieparks Kaesong als mögliche Gegenleistungen thematisiert werden.Es wird erwartet, dass Moon im Anschluss an das Treffen mit Trump Gespräche mit Nordkorea vorantreiben wird.