Son Heung-min schießt Tottenham Hotspur zum Sieg im ersten Spiel des Champions League-Viertelfinales

Der südkoreanische Nationalstürmer Son Heung-min hat seinen Verein Tottenham Hotspur zum Sieg im ersten Spiel des Viertelfinales der Champions League geschossen.Im neuen Stadion von Tottenham in London erzielte Son gegen Manchester City am Mittwoch den Treffer des Abends.Es war Sons zweiter Treffer in der Königsklasse nach seinem Tor gegen Borussia Dortmund am 14. Februar. Auch war es sein erster Torerfolg in einem Champions League-Viertelfinale und insgesamt 18. Saisontreffer.Tottenham wird nach dem 1:0 im Hinspiel am kommenden Mittwoch das Rückspiel im Ethidad Stadion bestreiten.