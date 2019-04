Gebeine von drei Unabhängigkeitsaktivisten nach Südkorea geholt

Photo : YONHAP News

Anlässlich des 100. Gründungsjubiläums der Provisorischen Regierung der Republik Koreas sind die sterblichen Überreste von drei Unabhängigkeitsaktivisten nach Südkorea geholt worden.Die Rückkehr der Gebeine der drei Aktivisten Kang Young-gak, Kim Tae-yeon und Lee Jae-soo, wurde am Dienstag am Flughafen Incheon gefeiert. Die Zeremonie fand in Anwesenheit von etwa 600 Personen statt.Ministerpräsident Lee Nak-yon forderte, die Widmung von Vorfahren, die sich für das Vaterland opferten, im Gedächtnis zu behalten und das Kapitel der neuen 100 Jahre zu eröffnen.Kang hatte sich auf Hawaii für die Unabhängigkeit Koreas eingesetzt, Kim in Schanghaiund Lee in Kalifornien.Das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten wird am Mittwoch die Gebeine von Kim und Lee auf dem Nationalfriedhof in Daejeon und die von Kang auf dem Nationalfriedhof in Seoul feierlich beisetzen.Die Rückholung der Gebeine von verdienstvollen Unabhängigkeitsaktivisten war seit 1946 vom Zivilsektor durchgeführt worden. Das Ministerium übernahm die Verantwortung für das Projekt im Jahr 1975. Bisher wurden die sterblichen Überreste von 139 Personen nach Südkorea geholt.