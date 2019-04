Koreanisches Kulturzentrum protestiert bei Hornbach wegen umstrittenen Werbespots

Photo : KBS News

Das Koreanische Kulturzentrum in Deutschland hat wegen eines umstrittenen Werbespots bei der Baumarktkette Hornbach Protest erhoben.Das Kulturzentrum forderte in einem Schreiben am Dienstag (Ortszeit) Hornbach auf, angemessene Maßnahmen zu treffen.Der Werbespot könne nicht gerechtfertigt werden, sollte dessen Inhalt bei einer bestimmten Rasse oder Frauen Abneigung und Unbehagen auslösen. Die koreanischen Einwohner empfänden Verdruss, weil der Werbespot von Hornbach asiatische Frauen herabsetze und herabwürdige, eine falsche sexuelle Auffassung von asiatischen Frauen in der deutschen Gesellschaft fördere und eine verdrehte sexuelle Überlegenheit deutscher Männer zeige, betonte das Zentrum.Hornbach hält trotz Kritik an Rassendiskriminierung weiter an dem umstrittenen Werbespot „So riecht das Frühjahr“ fest. Darin ist zu sehen, wie sich weiße Männer nach der Gartenarbeit ihre Kleidung und Unterwäsche ausziehen, die danach in Plastikbeutel luftdicht verpackt wird. Anschließend kauft eine asiatische Frau einen solchen Beutel aus einem Automaten und atmet den Duft genussvoll ein.