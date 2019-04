Google wird Anfang 2020 Datenzentrum in Seoul in Betrieb nehmen

Photo : YONHAP News

Google will Anfang 2020 ein Datenzentrum für seine Cloud-Dienste in Seoul in Betrieb nehmen.Den Plan gab das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) bei der Veranstaltung Google Cloud Next in San Francisco bekannt. Anfang 2020 könnte die Cloud-Region Seoul genutzt werden.Google richtet in wichtigen Ländern oder Städten, wo es Cloud-Dienste anbietet, Datenzentren ein und klassifiziert diese als Regionen. Seoul wird die achte asiatisch-pazifische Google-Cloud-Region sein.Google strebt an, in seinen Cloud-Regionen die Zeit der Netzwerkverzögerung in beiden Richtungen der Cloud auf unter eine Millisekunde zu verringern.Es wird erwartet, dass Google anlässlich der Einrichtung eines Datenzentrums in Seoul den Vorstoß in den koreanischen Cloudmarkt vorantreiben wird.