Schneewarnung für Berggebiete in Gangwon

Photo : YONHAP News

Für die Berggebiete in der Provinz Gangwon ist eine Schneewarnung ausgegeben worden.Dort fielen bisher etwa 20 Zentimeter Schnee. Daher ist Vorsicht geboten.Im Osten von Gangwon und an der Ostküste der Provinz Nord-Gyeongsang soll es bis in die Nacht weiter regnen. In den zentralen Regionen und im Binnenland von Nord-Gyeongsang wird es bis zum Nachmittag regnen.Am Donnerstag soll der Regen in den meisten Regionen aufhören. Im Westen von Gangwon und Nord-Gyeongsang wird ortsweise Regen erwartet.Die Temperaturen sollen am Donnerstagmorgen landesweit zwischen null und neun Grad liegen und damit ähnlich hoch wie heute sein. In Seoul wird mit fünf Grad gerechnet.Am Nachmittag wird es vier bis sechs Grad wärmer als heute sein. Das Quecksilber soll auf elf bis 17 Grad klettern, in Seoul auf 15 Grad.Die Feinstaubkonzentrationen werden landesweit auf dem Niveau „gut“ oder „normal“ liegen, jedoch werden im Westen etwas höhere Konzentrationen erwartet.