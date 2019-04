Politik Steuerbehörden leiten Untersuchungen gegen YouTuber

Die Steuerbehörde hat Untersuchungen gegen YouTuber eingeleitet.



Es besteht der Verdacht, dass YouTube-Stars, die auf der Video-Plattform hohe Einnahmen erzielen, diese nicht ordnungsgemäß angaben.



Die Nationale Steuerbehörde teilte am Mittwoch mit, dass sich die Ermittlungen gegen 176 YouTube-Stars richten würden. Fünf von ihnen würden jährlich mindestens 100.000 Millionen Won oder 88.000 Dollar mit ihren Videos verdienen. Auch zwei YouTube-Management-Agenturen seien ins Fadenkreuz der Ermittler geraten.



Fünf YouTuber, gegen die Untersuchungen eingeleitet wurden, veröffentlichten Videos zum Thema Informationstechnologie. 47 sind Geschäftsleute in aufstrebenden Industrien, darunter Haustiere und Virtuelle Realität.



20 YouTube-Persönlichkeiten behandeln die Themen Kultur und Sport, 39 beschäftigen sich in ihren Videos als Ärzte und Anwälte mit ihrem Fachgebiet.



Im letzten Jahr hatte die Steuerbehörde die Einkommen von 881 YouTube-Stars untersucht. Diese mussten anschließend rund 700 Milliarden Won oder 614 Millionen Dollar Steuern nachzahlen.