Präsident Moon für Gipfel in Washington eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am Mittwoch (Ortszeit) in Washington eingetroffen.Sein erster Termin in den USA sind Treffen mit leitenden Beamten des Weißen Hauses, die für Verhandlungen mit Nordkoreas zuständig waren.Moon wird sich am Donnerstagvormittag (Ortszeit) der Reihe nach mit US-Außenminister Mike Pompeo, dem Nationalen Sicherheitsberater John Bolton und Vizepräsident Mike Pence treffen. Bolton gilt als Hardliner gegenüber Nordkorea. Es wird erwartet, dass Moon die Notwendigkeit betonen wird, zügig wieder Gespräche zwischen Nordkorea und den USA aufzunehmen.Anschließend wird Moon mit US-Präsident Donald Trump zu Gipfelgesprächen zusammenkommen. Moon wird voraussichtlich einen Vermittlungsvorschlag zwischen den Lösungsansätzen der USA und Nordkoreas für die Denuklearisierung unterbreiten. Dieser sieht eine umfassende Einigung über die Denuklearisierung und schrittweise Gegenleistungen abhängig von Nordkoreas Maßnahmen zur Denuklearisierung vor.Auch wird erwartet, dass Moon Trump zu einem Besuch in Südkorea einladen und nach dem Treffen mit Trump einen innerkoreanischen Gipfel vorantreiben wird.