Resolution zu Provisorischer Regierung Koreas dem US-Kongress eingereicht

Photo : KBS News

US-Abgeordnete haben eine Resolution zur Anerkennung der Provisorischen Regierung der Republik Korea eingereicht.In der Resolution steht, dass der US-Kongress die Gründung der Provisorischen Regierung Koreas als Grundlage für den Beginn, Erfolg und das Gedeihen dessen Demokratie anerkenne. Es ist das erste Mal, dass im US-Kongress die Annahme einer Resolution angestrebt wird, mit der die Provisorische Regierung als Startpunkt der Gründung der Republik Korea offiziell anerkannt wird.Die Resolution wurde am Mittwoch (Ortszeit) im Vorfeld des 100. Gründungsjubiläums der Provisorischen Regierung am 11. April gemeinsam von Demokraten und Republikanern jeweils im Senat und im Repräsentantenhaus eingereicht.Darin steht, dass die Beziehungen zwischen den USA und der Republik Korea auf die Joseon-Dynastie Koreas zurückgingen, als die USA und Korea diplomatische Beziehungen unter dem Friedens-, Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag von 1882 aufgenommen hätten. Die Provisorische Regierung der Republik Korea sei am 11. April 1919 gegründet, später aufgelöst worden und am 15. August 1948 in der Regierung der Republik Korea aufgegangen.Außerdem wurde betont, dass das südkoreanisch-US-amerikanische Bündnis im Interesse der USA stehe und daher in Hinsicht auf Außenpolitik, Wirtschaft und Sicherheit weiter verstärkt werden müsse.