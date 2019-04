Nordkorea will mit eigenständiger Wirtschaft Sanktionierern schweren Schlag versetzen

Photo : YONHAP News

Nach Worten von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un müsse das Land mit einer eigenständigen Wirtschaft den Sanktionierern einen schweren Schlag versetzen.Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA zitierte heute eine entsprechende Bemerkung Kims bei der Vollversammlung des Zentralkomitees der regierenden Arbeiterpartei am Mittwoch.Nordkorea müsse den feindseligen Kräften einen schweren Schlag versetzen, die irrtümlich entschlossen seien, das Land mit Sanktionen in die Knie zu zwingen. Nordkorea müsse entsprechend seiner Lage aus eigener Kraft und mit eigener Technologie sowie eigenen Ressourcen den Aufbau eines sozialistischen Landes mit einem hohen Niveau der Eigenständigkeit vorantreiben, habe Kim gesagt.Kim erwähnte in der Sitzung zwar sein Gespräch mit US-Präsident Donald Trump Ende Februar in Hanoi, ließ zu Washington oder dem nordkoreanischen Nuklearprogramm jedoch nichts verlautbaren.