Pompeo will bei Nordkorea-Sanktionen Spielraum offen halten

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo will bei den Nordkorea-Sanktionen Spielraum offen halten.Die Sanktionen sollten nicht aufgehoben werden, solange Nordkorea keine Entschlossenheit zur vollständigen, nachweislichen und unumkehrbaren Denuklearisierung zeige, sagte Pompeo am Mittwoch vor dem Außenausschuss des Senats.Doch wolle er ein wenig Raum lassen, sagte der Chefdiplomat und signalisierte damit Flexibilität in Verhandlungen mit Pjöngjang.Sollte es grundlegende Fortschritte geben, dann gebe es bestimmte Maßnahmen, die umgesetzt würden. Dies könnten zum Beispiel Visa sein, doch wollte er nicht näher auf mögliche Maßnahmen eingehen.Gleichzeitig bekräftigte er, dass das Regime für die Umsetzung der Strafmaßnahmen und zentrale Sanktionen des Weltsicherheitsrats fortbestehen müssten, bis der Nachweis über die Denuklearisierung vollständig erbracht sei.