USA nennen 35 Länder mit Entführungsgefahr

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat neue Warnindikatoren für Länder eingeführt, in denen eine Gefahr für amerikanische Reisende besteht.Das meldete die US-Zeitung „Wall Street Journal“ am Mittwoch (Ortszeit).Länder, in denen das Risiko der Entführung oder der Geiselnahme besteht, werden nun mit einem „K“-Indikator versehen. Davon betroffen sind 35 Staaten, darunter Russland, die Türkei, die Philippinen, Iran, Irak, Libyen und Venezuela.Ein „T“-Indikator gilt für Länder, in denen Terrorgefahr besteht, während „C“ für Staaten mit krimineller Gefahr und „N“ für solche mit Gefahr einer Naturkatastrophe eingeführt wurden.Nordkorea, für das derzeit ein Reiseverbot gilt, wird mit einem „O“-Indikator versehen. Das bedeutet, dass dort sonstige Risikofaktoren vorhanden sind.