Mögliche Anzeichen für Vorbereitung einer Militärparade in Nordkorea beobachtet

Photo : YONHAP News

In Nordkorea ist ein mögliches Anzeichen für die Vorbereitung einer Militärparade beobachtet worden.Auf Satellitenaufnahmen vom 7. April sei zu sehen, dass sich 217 militärische Fahrzeuge auf der Mirim Trainingsanlage für eine Parade im Osten Pjöngjangs versammelten, hieß es am Mittwoch (Ortszeit) auf der vom US-Zentrum für Strategische und Internationale Studien betriebenen Webseite „Beyond Parallel“.Das zeige, dass Nordkorea sich möglicherweise auf eine Parade zum Geburtstag von Kim Il-sung (15. April) oder dem Gründungstag der Koreanischen Volksarmee (25. April) vorbereite, schrieben Victor Cha und Joseph Bermudez. Sie betonten dabei, dass die Vermutung nicht schlüssig sei.Beide Experten schrieben, dass angesichts der stufenweisen Vorbereitungen für frühere Militärparaden in Nordkorea die Versammlung von 217 militärischen Fahrzeugen dem Anfangsstadium solcher Vorbereitungen entspreche.Auf Satellitenbildern sind auch Reiter in einer Reitschule und zehn ultraleichte unbemannte Flugzeuge auf dem Flugplatz zu sehen.Eine Militärparade, die neue Waffen und ballistische Raketen zeige, könnte jedoch die Diplomatie bezüglich des nordkoreanischen Atomprogramms verkomplizieren. Eine solche Parade könnte als Signal für die Verstärkung der unnachgiebigen Position Nordkoreas verstanden werden, während diplomatische Bemühungen nach dem ergebnislosen Gipfel in Hanoi unternommen würden, hieß es.