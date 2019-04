UN-Sicherheitsrat verlängert Einsatz von Expertengruppe für Nordkorea-Sanktionen

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat hat den Einsatz eines Expertenpanels zur Überwachung von Verletzungen der Sanktionen gegen Nordkorea um ein Jahr verlängert.Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag.Der Weltsicherheitsrat verabschiedete einstimmig eine Resolution zur Verlängerung des Mandats des Expertenpanels unter dem Ausschuss für Nordkorea-Sanktionen bis 24. April nächsten Jahres.Zudem wurde festgelegt, dass die Experten ihren Zwischenbericht bis 2. August und den Jahresbericht bis 7. Februar nächsten Jahres vorlegen müssten. Der Zwischenbericht wird dann spätestens am 6. September dem Sicherheitsrat eingereicht, der Jahresbericht bis 6. März des kommenden Jahres.Das Expertenpanel verwies in seinem im März veröffentlichten Jahresbericht auf Nordkoreas Nuklear- und Raketenaktivitäten sowie Verstöße gegen Sanktionen, darunter Schmuggel auf dem Meer und illegale Waffenexporte. Auch hieß es, dass Nordkorea mit Cyberangriffen Devisen und Kryptowährungen im Wert von mehr als 670 Millionen Dollar verdient habe.