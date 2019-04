Kim Jong-un als Vorsitzender der Kommission für Staatsangelegenheiten wieder gewählt

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat erstmals nach dem ergebnislosen Gipfel mit den USA in Hanoi einen großen Personalwechsel vorgenommen.Machthaber Kim Jong-un wurde wieder zum Vorsitzenden der Kommission für Staatsangelegenheiten, Nordkoreas höchstes Beschlussorgan, gewählt. Die Entscheidung sei bei der ersten Sitzung der 14. Obersten Volksversammlung am Donnerstag gefällt worden, berichteten nordkoreanische Medien am Freitag.Kim Jae-ryong wurde neuer Ministerpräsident und ersetzt Pak Pong-ju. Kim war der Chef des Parteikomitees der Provinz Jagang und wurde bei der Vollversammlung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei am Mittwoch ins Politbüro aufgenommen. Er wurde außerdem in die Zentrale Militärkommission der Partei gewählt.Kim Yong-nam trat als Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung zurück. Choe Ryong-hae, Vizevorsitzender der Arbeiterpartei, trat seine Nachfolge an. Choe wurde zudem Erster Vizevorsitzender der Kommission für Staatsangelegenheiten.Der Vizevorsitzende der Arbeiterpartei Kim Yong-chol, Außenminister Ri Yong-ho und Vizeaußenministerin Choe Son-hui wurden in die Kommission für Staatsangelegenheiten gewählt. Sie waren am Gipfel mit den USA im Februar beteiligt.Nordkorea änderte bei der Parlamentssitzung außerdem seine Verfassung. Details wurden jedoch nicht genannt.