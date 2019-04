Präsident Moon spricht mit US-Spitzenbeamten über Nordkorea

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat mit US-amerikanischen Spitzenbeamten über Nordkorea gesprochen.Die Gespräche erfolgten vor dem Spitzentreffen mit US-Präsident Donald Trump.Das US-Außenministerium teilte am Donnerstag mit, dass Außenminister Mike Pompeo und der Nationale Sicherheitsberater John Bolton Moon getroffen hätten. Beide Seiten hätten ihre Entschlossenheit bekräftigt, die endgültige und vollständig nachgewiesene Denuklearisierung Nordkoreas zu erreichen.Der Sprecher des Außenministeriums Robert Palladino und Bolton äußerten sich lobend über die anhaltende Stärke der südkoreanisch-US-amerikanischen Allianz. Sie versprachen eine noch engere Zusammenarbeit mit Südkorea wegen Nordkorea und regionalen Angelegenheiten.Laut Palladino würde Seoul wichtige Unterstützung in den Nuklearverhandlungen zwischen Washington und Pjöngjang leisten.Moon wird im Anschluss an das Gespräch mit Trump die Heimreise antreten. Er wird am späten Freitagabend in Südkorea zurückerwartet.