Südkorea entsendet für den Schutz von Touristen Polizisten nach Kroatien

Photo : YONHAP News

Angesichts der zunehmenden Zahl koreanischer Touristen in Kroatien wird Südkorea Polizisten dorthin entsenden, um einheimische Reisende zu schützen.Ein entsprechendes Arbeitsabkommen über die Kooperation für die Sicherheit im Tourismus unterzeichneten der nationale Polizeichef Min Gap-ryong und sein kroatischer Amtskollege Nikola Milina. Min besuchte am Donnerstag (Ortszeit) die kroatische Polizeibehörde und sprach mit Milina über Wege zur Förderung der Kooperation im Bereich der öffentlichen Ordnung.Die kroatische Regierung hatte angesichts der deutlichen Zunahme der Zahl koreanischer Touristen in dem Land der südkoreanischen Polizei vorgeschlagen, Polizisten nach Kroatien zu entsenden.Die südkoreanische Polizeibehörde will gemäß dem Abkommen im Juli für zwei Monate jeweils zwei Polizeibeamte nach Zagreb, Dubrovnik und Split schicken. Sie will auch einen Austausch zwischen der südkoreanischen Touristenpolizei und der kroatischen Polizei anstreben und die Kooperation mit Kroatien auf ein gemeinsames Vorgehen gegen internationale Verbrechen erweitern.