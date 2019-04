Seit sieben Wochen keine Sitzung der Leiter des innerkoreanischen Verbindungsbüros mehr

Photo : YONHAP News

Die wöchentliche Sitzung zwischen den Leitern des innerkoreanischen Verbindungsbüros in Kaesong ist die siebte Woche in Folge nicht zustande gekommen.Nordkorea habe Südkorea vorab darüber informiert, dass sein Büroleiter Jon Jong-su an der heutigen Sitzung nicht teilnehmen könne, teilte die stellvertretende Sprecherin des Vereinigungsministeriums, Lee Yoo-jin, am Freitag vor der Presse mit. Einen genauen Grund habe Nordkorea jedoch nicht genannt.Derzeit sei Jons vorläufiger Stellvertreter im Verbindungsbüro im Einsatz, fügte Lee hinzu.Lee bejahte de facto die Frage, ob Südkorea beschlossen habe, die Sitzung der Leiter nicht abzuhalten, da nach dessen Einschätzung eine Sitzung mit dem vorläufigen Stellvertreter kaum durchzuführen sei.Die Sitzung der Leiter hatte jeden Freitag stattgefunden. Jedoch kam es seit dem 1. März nicht mehr dazu. Am letzten Freitag fiel das Treffen aus, weil der Tag in Nordkorea ein Feiertag war.Der südkoreanische Büroleiter, Vizevereinigungsminister Chun Hae-sung, ging am heutigen Freitag wie gewöhnlich zur Arbeit ins Verbindungsbüro. Von nordkoreanischer Seite arbeitet Kim Yong-chol, der vorläufige stellvertretende Leiter, im Büro.