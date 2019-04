Sport Südkoreanischer Verband veranstaltet im Juni in Pjöngjang Fußballturnier

Ein internationales Jugend-Fußballturnier, an dem Süd- und Nordkorea teilnehmen, findet im Juni in Pjöngjang statt.



Das gab der südkoreanische Verband für innerkoreanischen Sportaustausch am Donnerstag bekannt.



Nach seinen Angaben findet das 6. Ari Sports Cup Internationale U-15-Fußballturnier vom 29. Juni bis 9. Juli in Pjöngjang statt. Insgesamt 16 Mannschaften, darunter vier europäische Teams und drei südkoreanische Teams, werden daran teilnehmen.



Laut dem Verbandschef werden südkoreanische Mannschaften auf dem Landweg am Berg Gemgang vorbei und über Wonsan nach Nordkorea reisen.



Der Verband wird im Juli in Goyang ein internationales U-19-Freundschaftsturnier von Fußballerinnen austragen. Daran wird ein nordkoreanisches Team teilnehmen.



Zudem wurde beschlossen, gesamtkoreanische Mannschaften von Jungen und Mädchen zu bilden und diese im August zu einem Jugendfußballturnier in Madrid zu schicken.



Die Organisation will außerdem den innerkoreanischen Sportaustausch auf Golf und Boxsport erweitern. Zwischen August und Oktober wird ein internationales Damengolfturnier in Pjöngjang veranstaltet. Ein Projekt für die Förderung süd- und nordkoreanischer Nachwuchsboxer zu Weltmeistern wird eingeleitet.