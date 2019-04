Begräbnisfeierlichkeiten für Chef von Hanjin Group beginnen

Photo : YONHAP News

Die Begräbnisfeierlichkeiten für den verstorbenen Vorsitzenden der Hanjin Group, Cho Yang-ho, werden bis Dienstag fünf Tage lang stattfinden.Cho verstarb am Sonntag (Ortszeit) in den USA im Alter von 70 Jahren. Sein Leichnam traf am Freitag in Südkorea ein.Die Trauerstätte wurde im Krankenhaus Severance in Seoul eingerichtet.Der Koreanische Unternehmerverband FKI veröffentlichte eine offizielle Beileidsbotschaft. Der Verstorbene habe als Unternehmer die einheimische Luftfahrtlogistikbranche auf Weltniveau gebracht. Er sei ein ziviler Diplomat gewesen, der den Status der Republik Korea erhöht habe, hieß es.Die Hanjin Group beschloss, die Begräbnisfeier als Firmenveranstaltung durchzuführen. Sie bildete ein Beisetzungskomitee unter Federführung des Chefs von Hanjin KAL, Suk Tae-soo.