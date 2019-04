US-Präsident Trump spricht von sehr gutem Verhältnis mit Nordkoreas Machthaber

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben ein sehr gutes Verhältnis mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Auch steht er einem neuen Spitzentreffen aufgeschlossen gegenüber.Die Bemerkung erfolgte wenige Stunden nachdem Nordkoreas Machthaber erklärt hatte, zu einem weiteren Gipfel bereit zu sein. Dies jedoch unter der Bedingung, dass die USA einen fairen und für beide Seiten akzeptablen Plan vorlegen.Trump sagte am Samstag, er stimme mit Kim in der Einschätzung überein, dass das persönliche Verhältnis sehr gut bleibe. Möglicherweise sei der Ausdruck exzellent noch passender. Ein dritter Gipfel wäre insofern gut, als beide vollständig ihre Position verstehen könnten.Trump äußerte sich außerdem erneut optimistisch für Nordkoreas Zukunft. Nordkorea besitze unter Kims Führung ein enormes Potenzial für ungemeines Wachstum, wirtschaftlichen Erfolg und Reichtümer.Trump fügte hinzu, dass er sich auf den Tag freue, der bald sein könnte, an dem Atomwaffen und Sanktionen beseitigt werden können. Dann wolle er zusehen, wie Nordkorea zu einem der erfolgreichsten Länder der Welt werde.