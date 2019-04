Präsident Moon äußert sich voraussichtlich heute zu Entsendung eines Sondergesandten nach Nordkorea

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird voraussichtlich am Montag seine Position zu aktuellen Angelegenheiten mitteilen.Präsident Moon werde sich beim Treffen mit seinen Chefsekretären am Montag zum letzten Südkorea-USA-Gipfel und der jüngsten Rede von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un äußern, sagte ein hoher Beamter des Präsidialamtes. Er erwartete, dass Moon auch die Entsendung eines Sondergesandten nach Nordkorea erwähnen wird.Moon hatte offiziell die Absicht bekundet, einen vierten Gipfel mit Kim anzustreben, um den Dialog zwischen Nordkorea und den USA voranzubringen. Kim hatte sich in seiner Rede vor der Obersten Volksversammlung am Freitag bereits zu einem dritten Gipfel mit Trump bereiterklärt.Als möglicher Sondergesandter wird Chung Eui-yong, Chef des Büros für nationale Sicherheit, gehandelt. Wie bestätigt wurde, werde Chung Moon auf einer Zentralasienreise in dieser Woche nicht begleiten.Es wird erwartet, dass Moon im Falle der Entsendung eines Sondergesandten Nordkorea über die Diskussionen mit US-Präsident Donald Trump informieren und das Land zu überreden versuchen wird.Das Präsidialamt koordiniert derzeit die Termine mit Nordkorea für innerkoreanische Kontakte.