Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Boygroup BTS hat mit ihrem neuen Lied "Boy With Luv" einen neuen YouTube-Rekord erreicht.Das Video zu dem Lied wurde innerhalb von weniger als zwei Tagen über 100 Millionen Mal aufgerufen. Die Marke konnte 37 Stunden und 37 Minuten nach der Veröffentlichung in dem Videoportal am Freitag erreicht werden.Bisheriger Rekordhalter war "Kill This Love" von BLACKPINK, das die 100-Millionen-Marke nach 62 Stunden übertroffen hatte.Nach Angaben von Big Hit Entertainment, der Management-Agentur von BTS, wurde "Boy With Luv", die erste Auskopplung aus dem Album "Map of the Soul: Persona", am Freitag um 18 Uhr veröffentlicht und war am Sonntag um 19.37 Uhr 100 Millionen Mal angeklickt worden."Boy With Luv" ist bereits das 18. Video von BTS, das die Marke von 100 Millionen übertreffen konnte.