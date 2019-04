Koreanische Filme kommen bei Filmfestival in Peking gut an

Photo : KBS News

Filme aus Südkorea kommen beim Internationalen Filmfestival in Peking gut an.Laut chinesischen Medien wurden fünf südkoreanische Film zu dem am Samstag eröffneten Filmfestival eingeladen. Die Tickets für die Streifen seien im Vorverkauf im Schnitt zu 90 Prozent verkauft worden.Die Filme „Default“ und „Gonjiam: Haunted Asylum“ waren bei jeder Aufführung ausverkauft.Im Jahr 2017 wurde inmitten des Konflikts um die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD kein südkoreanischer Film zu dem Filmfestival in der chinesischen Hauptstadt eingeladen. Bei der letztjährigen Veranstaltung wurden sieben Filme aus Südkorea eingeladen, fanden jedoch keinen großen Anklang beim dortigen Publikum.Die südkoreanische Filmbranche hofft angesichts der in diesem Jahr verbesserten Stimmung, dass das Peking Filmfestival das Interesse von Chinesen für koreanische Contents erhöht und ein Signal für eine Erholung des bilateralen Austauschs von Contents wird.