Kim Jong-un erhält Titel „oberster Vertreter des Volks“

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist ein neuer Titel verliehen worden.Bei der Sitzung der Obersten Volksversammlung in der Vorwoche nahm Kim die Umordnung der Machtstruktur vor. Er selbst wurde erneut zum Vorsitzenden der Kommission für Staatsangelegenheiten gewählt.Nach dem Abschluss der Parlamentssitzung fand eine Massenversammlung in Pjöngjang statt. In einer Meldung darüber wurde Kim als „oberster Vertreter des koreanischen Volks“ bezeichnet.Bisher war der Vorsitzende des Präsidiums der Obersten Volksversammlung gemäß der Verfassung Nordkoreas Staatsoberhaupt. Angesichts der Einführung des neuen Titels wird davon ausgegangen, dass Nordkorea durch eine Verfassungsänderung Kim weitgehend die Befugnisse des Staatsoberhauptes gewährt und seine Befugnisse in der Außenpolitik erweitert habe.Nordkorea betonte bei der Veranstaltung seine Eigenständigkeit und ließ erkennen, dass das Land sich dafür wappnet, dass sich die Verhandlungen über die Denuklearisierung in die Länge ziehen könnten.Am heutigen Montag feiert Nordkorea den Tag der Sonne, den Geburtstag des verstorbenen Staatsgründers Kim Il-sung. Bisher wurden keine besonderen Entwicklungen wie die Vorbereitung einer Militärparade beobachtet.Während Nordkorea früher am Tag der Sonne seine militärische Stärke demonstriert hatte, wurde der Tag im vergangenen Jahr angesichts eines möglichen Korea-Gipfels in gelassener Stimmung begangen. Kultur- und Sportveranstaltungen standen dabei im Mittelpunkt.