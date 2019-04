Golferin Shin Ji-yai siegt bei Turnier auf japanischer Profitour

Photo : YONHAP News

Die koreanische Golferin Shin Ji-yai hat bei einem Turnier auf der japanischen Damenprofitour JLPGA gesiegt.Shin beendete bei den Studio Alice Women´s Open am Sonntag im japanischen Miki die dritte und letzte Runde mit drei unter Par. Mit insgesamt neun unter Par (207 Schlägen) gewann sie den Titel mit einem Vorsprung von einem Schlag vor den Japanerinnen Erika Kikuchi und Saki Takeo.Damit holte Shin als erste Südkoreanerin in der laufenden Saison auf der JLPGA-Tour einen Sieg. Ihr gelang der erste Sieg seit dem Gewinn des Championship Ricoh Cup im vergangenen November und der insgesamt 22. Sieg auf der JLPGA-Tour.Letztes Jahr hatte Shin drei von vier Major-Titeln in Japan gewonnen.