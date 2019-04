Politik Finanzminister Hong trifft erstmals US-Amtskollegen

Finanzminister Hong Nam-ki ist am Samstag (Ortszeit) in Washington erstmals seit seinem Amtsantritt mit US-Finanzminister Steven Mnuchin zusammengekommen.



Beim Treffen am Rande des G20-Treffens der Finanzminister und Notenbankchefs bat Hong um Unterstützung, damit südkoreanische Autos von möglichen Zöllen der USA für Importautos ausgenommen werden. Das US-Handelsministerium hatte am 17. Februar dem Weißen Haus einen Untersuchungsbericht zu Einflüssen von Importautos auf die nationale Sicherheit der USA vorgelegt. US-Präsident Donald Trump wird auf der Grundlage des Berichts bis 18. Mai entscheiden, ob hohe Einfuhrzölle für Importautos verhängt werden.



Laut dem südkoreanischen Finanzministerium sagte Mnuchin, er verstehe Hongs Bitte gut. Die Angelegenheit sei noch nicht entschieden. Er hoffe, dass mit Rücksicht auf die Wichtigkeit für den Handel zwischen Südkorea und den USA eine gute Lösung gefunden werde.



Hong traf sich auch mit dem schweizerischen Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Parmelin sagte, dass eine Änderung und Ergänzung des 2006 abgeschlossenen Freihandelsabkommens zwischen Südkorea und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) erforderlich sei.



Hong antwortete, dass er die bisherigen Ergebnisse und den Stand der Umsetzung des Paktes überprüfen und den Vorschlag der Schweiz mit den zuständigen Ministerien besprechen wolle.



Mitglied der EFTA sind die Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein.