Nordkoreas Machthaber zu neuem Gipfel mit Trump bereit

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat erstmals seit dem Nordkorea-USA-Gipfel Ende Februar in Hanoi seine Position zu den Beziehungen zu den USA mitgeteilt.Kim hielt am Freitag als erster höchster Führer Nordkoreas seit 29 Jahren vor der Obersten Volksversammlung eine Rede zur Staatspolitik.Kim kritisierte, dass sich die USA lediglich über eine nicht realisierbare Option Gedanken gemacht hätten, und machte somit die USA für die verfehlte Einigung beim Treffen in Hanoi verantwortlich. Jedoch erklärte er zugleich, dass er zu einem neuen Gipfel mit US-Präsident Donald Trump bereit sei.Kim forderte ein neues Kalkül von den USA. Nordkorea sei weder froh über eine Wiederholung des Treffens in Hanoi noch habe es den Willen dafür, sagte er. Kim lehnte somit einen von den USA verlangten Big Deal ab und forderte eine Haltungsänderung von Washington.Kim bekundete zudem die Entschlossenheit, bei den möglicherweise lang anhaltenden Sanktionen einen frontalen Durchbruch anzustreben. Die Konfrontation mit den USA würde sich in die Länge ziehen. Er wolle hinsichtlich der Interessen des Staates und des Volks weder Zugeständnisse machen noch einen Kompromiss eingehen, hieß es.Kim setzte das Jahresende als Frist für ein weiteres Treffen mit den USA. Die USA würden eine so gute Gelegenheit wie beim letzten Mal kaum wieder erhalten, betonte er.Zugleich ließ er die Erwartung für die Wiederaufnahme von Gesprächen erkennen. Er unterhalte großartige Beziehungen zu Trump, hieß es.