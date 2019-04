Regierung will über drei Jahre 30 Billionen Won in öffentliche Einrichtungen stecken

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will über einen Zeitraum von drei Jahren 30 Billionen Won oder 26,4 Milliarden Dollar in den Ausbau öffentlicher Einrichtungen stecken.Fast die Hälfte der Summe (14,5 Billionen Won) wird in den Bau von Sportanlagen, Büchereien und Gemeindezentren investiert.Zwischen 2020 und 2022 soll die Zahl der Sporteinrichtungen auf 1.400 und die der öffentlichen Bibliotheken auf 1.200 steigen. Überall im Land sollen die Bürger binnen zehn Minuten eine öffentliche Sportanlage oder Bibliothek erreichen können.Auch soll die Nutzungsquote der öffentlichen Kindertagesstätten bis 2021 auf 40 Prozent gesteigert werden. Eine solche Einrichtung soll künftig in jeder Stadt, jedem Landkreis oder Bezirk vorhanden sein. Auch werden rund 2,9 Billionen Won für die Erweiterung von öffentlichen Kindergärten, Tagesstätten und medizinische Einrichtungen ausgegeben.Weitere 12,6 Billionen Won sind für die Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit von öffentlichen Einrichtungen vorgesehen. Mit dem Geld soll unter anderem eine Asbestsanierung und Senkung der Feinstaubbelastung an U-Bahn-Stationen finanziert werden.